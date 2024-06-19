Завтра стартует прием в уральские вузы. Бюджетных мест здесь больше, чем в других регионах

Завтра, 20 июня, во всех вузах Свердловской области, как и других регионов РФ, стартует прием документов от абитуриентов. Средний Урал вошел в тройку регионов с самым высоким показателем по числу бюджетных мест.

Больше всего бесплатных мест для первокурсников будет в УрФУ – 9497. Еще 7000 человек смогут поступить на платное обучение. Для целевиков предусмотрено 1411 мест. Впрочем, договор о целевом обучении работодатель может заключить и с тем студентом, который уже учится. В университете появились новые интересные специальности – например, «Прикладной искусственный интеллект».

В Уральском государственном медуниверситете – одном из крупнейших медвузов УрФО – планируют принять 2027 студентов: 912 человек на бюджет, 1115 – для обучения на коммерческой основе. Еще 600 человек зачислят на программы ординатуры по 72 специальностям. В вузе напоминают, что в университет проводится набор только по 6 специальностям: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медико-профилактическое дело», «Фармация», «Клиническая психология». Если молодые люди хотят стать хирургом, офтальмологом, терапевтом, акушером-гинекологом, неонатологом и так далее, прежде им необходимо пройти обучение по специальности «Лечебное дело» или «Педиатрия», а затем специализацию в ординатуре. Дистанционной, вечерней и заочной формы обучения по этим специальностям УГМУ нет.

Почти 1500 бюджетных мест предлагает в этом году Уральский государственный педагогический университет. Из них 1 038 – бакалавриат, 395 – магистратура и 17 – аспирантура. Сейчас в вузе функционирует 10 институтов, это – 39 образовательных программ бакалавриата, 23 образовательные программы магистратуры и 19 научных специальностей в аспирантуре, а также 3 формы обучения: очная, очно‑заочная и заочная.

В УрГУПС на бюджетное обучение набирают 631 первокурсника на очное обучение и 741 – на заочное. В вузе подчеркивают, что здесь, в отличие от многих других вузов, сохранена процедура содействия трудоустройству. Каждый год в феврале-марте университет приглашает руководителей предприятий и кадровых агентств принять участие в заседании комиссии по содействию трудоустройству выпускников. Даже при самых сложных процессах на рынке труда при процедуре содействия трудоустройству на одного выпускника приходится до пяти работодателей, подчеркивают в железнодорожном вузе.

И в перечисленных, и в других вузах с этого года действует единый порядок приема студентов на целевое обучение. Теперь организация этого процесса организована на портале «Работа в России», где 10 июня заказчики закончили размещать заявки. Для абитуриентов это – отдельная квота при поступлении, дополнительные социальные гарантии, возможность приходить на практику в будущее место работы, знакомиться с коллективом, гарантированное трудоустройство.

Как сообщает ТАСС, Свердловская область в этом учебном году стала второй по количеству бюджетных мест в вузах. Об этом сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на пресс-конференции. «73%, то есть абсолютное большинство мест, распределены в регионы. <…> В этом году на первом месте Республика Татарстан – 23 тысячи мест, потом Свердловская область, там почти 20 тысяч мест, за ней идет Ростовская, Новосибирская области, Республика Башкортостан», – сказал он.

Напомним, этап подачи документов во всех вузах пройдет с 20 июня по 25 июля. В конце июля вузы опубликуют приказы о зачислении абитуриентов, имеющих льготы при поступлении; с 4 по 9 августа пройдет публикация приказов о зачислении на основном этапе.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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