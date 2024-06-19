Сервис Whoosh согласился на ограничения скорости для самокатов в Екатеринбурге

Сервис кикшеринга Whoosh подписал соглашение с администрацией Екатеринбурга об ограничениях для арендных самокатов. Еще две компании находятся в процессе согласования документа (им требуется подтверждение московского руководства).

Информацию подтвердили в пресс-службе мэрии. Однако там подчеркнули, что договоренности с кикшерингом вступят в силу только после опубликования соглашения. Напомним, в Екатеринбурге предлагается автоматически сбрасывать скорость на электросамокатах в центре города до 20 км/ч, а в периметре улиц Ленина – Вайнера – Малышева – 8 Марта (и частично Воеводина) и на набережной Исети скорость СИМ не должна превышать 10 км/ч. Также в городе уже запрещено ездить на самокатах в шести парках.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube