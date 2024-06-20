Концерты рэпера Slimus стали отменять после внимания Мизулиной. В Екатеринбурге пока перенесли

В Екатеринбурге перенесли концерт Slimus`а с 15 июня на 4 июля. Буквально за пару дней до первой даты в Екатеринбург прилетала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая обратила внимание на рэпера и его тексты.

«Рэпер Slimus, который выступал против СВО и нашего Президента, вернулся в Россию и собирается дать на днях концерт в Екатеринбурге. Узнала об этом от возмущенных местных жителей. Посмотрели на его «творчество», а там и пропаганда наркотиков, и оскорбление чувств верующих, и дискредитация армии, и поддержка террориста Зеленского», – писала она.

В итоге стало известно, что концерт в Екатеринбурге перенесли на 4 июля. Правда, это не значит, что выступление состоится – сейчас тексты Slimus`a проверяют на пропаганду наркотиков. Также на рэпера пожаловались в полицию представители движения «Ветераны России». Концерт в Нижнем Новгороде был отменен.

Екатеринбург, Елена Сычева

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