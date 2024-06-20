Выборы-2024: в Свердловской области состоится 5 избирательных кампаний

В Свердловской области назначены муниципальные выборы, которые пройдут в единый день голосования – 8 сентября 2024 года. В них могут принять участие 22 179 избирателей. Жителям предстоит избрать 35 депутатов.

Так, выборы состава местных дум пройдут в городских округах Верхняя Тура и Верхотурский. В каждом из них избирается 16 депутатов по четырем избирательным округам. Также дополнительные выборы назначены в МО Алапаевское (избирательный округ № 2), в Кушвинском городском округе (избирательный округ № 10), в Артинском городском округе (избирательный округ № 1).

Для проведения единого дня голосования на свердловских выборах будут работать 236 членов УИК на 32 избирательных участках. Выдвижение кандидатов начнется после публикаций о назначении выборов в официальной муниципальной печати, то есть после 20 и 21 июня, сообщили в пресс-службе областного избиркома.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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