В мэрии Екатеринбурга повысят зарплаты руководящим чиновникам

Реформа структуры администрации Екатеринбурга позволит повысить оплату труда управленческим кадрам. В среднем зарплаты руководителей подразделений мэрии вырастут на 15-20 тысяч рублей – на это будет выделено дополнительно около 9 миллионов рублей из бюджета в 2024 году. При этом зарплата рядовых специалистов не изменится.

«Администрация города достойна высокопрофессиональных кадров на управленческих должностях. Но мы не конкурентноспособны в сравнении с коммерческими организациями и корпорациями, которые готовы предложить в несколько раз больше. Повышение зарплат – это способ удержать и сохранить управленческую команду», – пояснила директор департамента кадровой политики мэрии Елена Хазова на заседании думской комиссии по местному самоуправлению.

Согласно проекту реформы, три управления и пять комитетов администрации будут реорганизованы в департаменты. При этом существующий департамент социальной и молодежной политики разделится на две части: департамент социальной политики и департамент молодежной политики и международных связей. Создание последней структуры связано с увеличением международных молодежных мероприятий в Екатеринбурге и в России в целом, заявил куратор молодежной политики в мэрии Артем Николаев. Штатная численность реорганизованных департаментов не изменится. Изменения вступят в силу, когда Екатеринбургская дума одобрить поправки в устав города.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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