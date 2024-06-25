Дума одобрила административную реформу мэрии Екатеринбурга

Екатеринбургская дума без обсуждений приняла поправки в устав города, одобрив масштабную реорганизацию подразделений мэрии. Следствием административной реформы станет повышение зарплат чиновников на руководящих постах.

Кратко напомним суть изменений. Три управления и пять комитетов мэрии будут преобразованы в департаменты. В самостоятельную структуру выводится отдел мобилизационной работы и защиты государственной тайны. Департамент социальной и молодежной политики разделится на две части: департамент социальной политики и департамент молодежной политики и международных связей.

Как отметила директор департамента кадровой политики мэрии Елена Хазова, с расширением функционала будет увеличена зарплата начальников департаментов. Сейчас руководители подразделений мэрии в среднем получает от 80 до 100 тысяч рублей. После реорганизации их зарплата увеличится на 15-20 тысяч рублей. Оплата труда рядовых специалистов не поменяется. Ранее Хазова признавала, что увеличение зарплат управленцев – вынужденная мера, чтобы бороться с оттоком кадров в коммерческий сектор.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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