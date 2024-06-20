Власти Екатеринбурга закупят 30 автобусов, 25 трамваев и 100 троллейбусов

В этом году администрация Екатеринбурга существенно обновит парк общественного транспорта. Об этом заявил председатель транспортного комитета мэрии Игорь Ощепков на заседании общественной палаты.

Так, по его словам, в Екатеринбурге в 2024 году будут приобретены 30 автобусов, 18 из них – большого класса, а 12 – особо большого класса. Анонсирована также закупка 100 троллейбусов (50 на автономном ходу, 50 – традиционных), из которых 25 – в текущем году, 75 – в первой половине 2025 года.

Также запланирована закупка 25 трамваев, 10 из них купят в 2024 году, 15 – в 2025-м. На следующей неделе специалисты мэрии поедут смотреть трамваи «Уралтрансмаша». «Возможно, купят и их (везти ближе, как минимум). Ранее на линиях Екатеринбурга они не приживались по техническим причинам», – сообщает телеграм-канал «Екатеринбург. Главное».

Как уже сообщал «Новый День», на екатеринбургском заводе Уралтрансмаш прямо сейчас собирают для Санкт-Петербурга крупную партию ультрасовременных трехсекционных трамваев 71-431Р «Достоевский» (76 штук). Контрактов с Екатеринбургом у предприятия пока нет, но на заводе надеются, что это временно. «Мы открыты к диалогу и готовы работать. Екатеринбург – наш давний партнер, мы многие испытания вагонов проводили здесь. У нас очень плотные взаимоотношения, и мы, конечно, были бы рады заказу», – заявил 4 июня главный конструктор Дмитрий Буньков. Обсуждается возможность провести тестирование «Достоевского» на улицах Екатеринбурга в дни «Иннопрома».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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