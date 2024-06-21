Проспект Ленина в центре Екатеринбурга отремонтируют за 50 миллионов рублей

Администрация Екатеринбурга ищет подрядчиков для ремонта участка проспекта Ленина от улицы Московской до улицы Вайнера. Стоимость работ по контракту – 49,3 миллиона рублей.

Заявки на открытый конкурс принимаются по 8 июля. Победитель заключает договор сразу же и обязан закончить ремонт проспекта Ленина к 12 августа 2024 года. Согласно документации на портале госзакупок, подрядчик должен отремонтировать участок автомобильной дороги протяженностью 740 метров и площадью 15,7 тысяч квадратных метров. Гарантийный срок новой дороги составит три года.

Напомним, решение об обновлении проспекта Ленина было принято после июньской корректировки бюджета Екатеринбурга. Параллельно с этим в городе идет ремонт на улице Малышева на участке от Московской и Сакко и Ванцетти, а также рабочие меняют дорожное покрытие на улице Восточной.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube