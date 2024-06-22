На Средний Урал надвигаются сильные ливни и грозы

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение о непогоде. В воскресенье, 23 июня, на территории региона ожидаются сильные дожди, град, грозы с порывами ветра до 15 м/с. По данным Уралгидрометцентра, температура воздуха ночью будет +14…+19°, в низинах до +11°. Днем будет умеренно жарко +23…+28°.

МЧС рекомендует жителям на время непогоды отказаться от отдыха на природе, походов и сплавов. Во время сильного ветра возрастает риск пожаров, поэтому нельзя нарушать требования пожарной безопасности. Владельцам частных домов следует подготовить ливневую канализацию и дренаж для отвода дождевой воды.

«Передвигаясь на личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание», – советуют в региональном управлении МЧС.

О возникновении чрезвычайных происшествий нужно сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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