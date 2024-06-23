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Воскресенье, 23 июня 2024, 09:16 мск

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В парке Маяковского из-за непогоды отменили концерт оперных солистов

Сегодняшний концерт солистов «Урал Оперы» в летнем театре ЦПКиО отменили из-за непогоды.

Как рассказали в пресс-службе парка, перенести концерт не получится, поскольку у артистов плотный график. Деньги за купленные билеты можно будет вернуть по месту приобретения.

Как сообщал «Новый День» со ссылкой на главного синоптика Свердловской области Галину Шепоренко, в регионе действует предупреждение о сильных ливнях, грозах, крупном граде и шквалистом ветре до 25 м/с. МЧС рекомендует жителям отказаться от отдыха на природе, походов и сплавов. Владельцам частных домов следует подготовить ливневую канализацию и дренаж для отвода дождевой воды.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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