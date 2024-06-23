Перелом свода и основания черепа: в Нижнем Тагиле 2-летний ребенок выпал из окна

Накануне в Нижнем Тагиле двухлетняя девочка выпала из окна второго этажа. Трагедия случилась на улице Свердлова.

По словам врача-анестезиолога Александра Савицкого, ребенок доставлен в больницу с переломом свода и основания черепа, ушибом головного мозга и межполушарной гематомой. Фельдшеры наладили внутрикостный доступ, поставили воздуховод и сделали вспомогательную вентиляцию легких. В настоящее время девочка находится на ИВЛ.

Как уточнили в прокуратуре Дзержинского района Нижнего Тагила, ребенок забрался на подоконник и облокотился о москитную сетку, в результате чего выпал из окна. «Девочка воспитывается отцом. Однако в момент происшествия он вышел в магазин, оставив ребенка с матерью, которая пришла навестить его. По имеющейся на данный момент информации, мама девочки лишена в отношении нее родительских прав», – рассказали подробности в пресс-службе ведомства. Прокуратура организовала проверку.

Александр Савицкий добавил, что в другом районе города из окна второго этажа выпал еще один ребенок. «У другого ребенка состояние не такое тяжелое. Перелом обеих бедренных костей со смещением. Ребенка уже прооперировали», – отметил он в социальных сетях.

Нижний Тагил, Дарья Деменева

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