В Серове с третьего этажа выпала пятилетняя девочка

В Серове пятилетняя девочка выпала с третьего этажа. Инцидент случился вчера в семь часов вечера на улице Паровозников, 8.

В момент происшествия в доме был отец ребенка. Девочку доставили в отделение детской хирургии СГБ. По словам врачей, состояние ребенка удовлетворительное, медики проводят всестороннее обследование. На учете в комиссии ПДН семья не состояла. Об этом сообщают в телеграм-канале «Это Серов, детка» со ссылкой на МКУ «УГЗ СГО».

«В отношении матери ребенка составлен протокол по административной статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание ребенка», – уточнил глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых.

Напомним, накануне было зарегистрировано еще два падения детей, оба с высоты второго этажа, и оба в Нижнем Тагиле. Одну девочку доставили в больницу с переломом свода и основания черепа, ушибом головного мозга и межполушарной гематомой. В настоящее время она находится на ИВЛ. У другого ребенка перелом обеих бедренных костей со смещением.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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