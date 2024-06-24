В Екатеринбургском зоопарке у пары восточных колобусов родился еще один детеныш

В Екатеринбургском зоопарке у пары восточных колобусов Кита и Ирки появился еще один детеныш. Малыша назвали Рим.

Обезьянка родилась еще первого мая, но в зоопарке об этом рассказали только сегодня. Пока белый самец еще питается молоком матери, но уже начинает пробовать овощи, зелень, малину и вишню.

Как сообщал «Новый День», около года назад у пары появился первенец. Если тогда отец не проявлял никакой заботы в отношении малыша, то сейчас, по словам сотрудников зоопарка, он охраняет семью, а мама оберегает Рима от посторонних взглядов.

Восточные колобусы имеют эффектную внешность: основной цвет шерсти взрослых особей черный, на спине длинные белоснежные волосы образуют мантию и такую же белую кисточку на хвосте. Малыши рождаются белоснежными, а через несколько месяцев темнеют. Помимо овощей и зелени в рацион колобусов входят также сухие ветки, акации, ивы, яблоки и яйца.

В дикой природе эти обезьяны могут доживать до 20 лет, а в неволе часто и до 30.

В Екатеринбургском зоопарке колобусов с детенышем можно увидеть в павильоне «Западный».

Екатеринбург, Дарья Деменева

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