В Екатеринбурге родился детеныш восточных колобусов (ФОТО)

У пары восточных колобусов в Екатеринбургском зоопарке появился детеныш. Его пол пока неизвестен.

Как рассказали в зоопарке, это первенец у 8-летней Ирки и 20-летнего Кита. Мама самостоятельно заботиться о малыше и не разлучается с ним ни на минуту. Сотрудники зоопарка не беспокоят семью, поэтому пол малыша пока неизвестен. Папа в заботе о потомстве практически не участвует.

Восточные колобусы имеют эффектную внешность: основной цвет шерсти взрослых особей черный, на спине длинные белоснежные волосы образуют мантию и такую же белую кисточку на хвосте. Малыши рождаются белоснежными, а темнеют через несколько месяцев.

В зоопарке колобусы едят ветки ивы, яблони и акации. На зиму этот корм специально для них замораживают в большом количестве. В качестве белка получают мясо курицы. Помимо этого в рацион входят овощные смеси, рис, авокадо и яблоки.

В дикой природе эти обезьяны могут доживать до 20 лет, а в неволе часто и дольше – до 30.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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