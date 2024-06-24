В День памяти и скорби пьяная тагильчанка решила прикурить от Вечного огня

В Нижнем Тагиле следователи проводят проверку по сообщению об осквернении символа воинской славы.

Как сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил», 22 июня на площади Славы нетрезвая женщина пыталась прикурить сигарету от Вечного огня. «Встала раком, на замечание прохожих не реагировала, лишь улыбалась и махала рукой в ответ. Очевидцы пытались долго ее оттащить, вразумить – все бесполезно! Позвонили в полицию, но, реакции 0, к сожалению. А молодые люди очень долго пытались ей объяснить, что такой поступок крайне неадекватный и за осквернение ей грозит административка, если не уголовка», – рассказали подписчики сообщества.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по сообщению об осквернении символа воинской славы в Свердловской области.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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