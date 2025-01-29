Тагильчанке, прикурившей от Вечного огня, вынесли приговор

Свердловский областной суд вынес приговор жительнице Нижнего Тагила Серафиме Селенских. Ее обвиняли в реабилитации нацизма, выразившейся в публичном осквернении символа воинской славы России.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, 22 июня прошлого года Серафима Селенских в состоянии алкогольного опьянения прикурила от Вечного огня на мемориале «В память о воинском и трудовом подвиге жителей Дзержинского района и его предприятий». На замечания прохожих отказалась покинуть монумент. Свою вину подсудимая признала.

Женщине назначено наказание в виде обязательных работ на срок 360 часов. Приговор вступит в законную силу через 15 суток, если не будет обжалован сторонами.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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