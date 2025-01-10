Тагильчанка пойдет под суд за то, что прикурила от Вечного огня

Прокуратура Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по делу 37-летней женщины, которая обвиняется по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма, выразившаяся в осквернении символа воинской славы России, совершенная публично».

Вечером 22 июня 2024 года, в День памяти и скорби, обвиняемая в пьяном виде находилась около мемориала «В память о воинском и трудовом подвиге жителей Дзержинского района и его предприятий» на площади Славы. По версии следствия, она «взошла ногами в обуви на постамент Вечного огня и прикурила от его пламени, совершая при этом под музыку танцевальные движения».

В этот момент тагильчанке сделали замечание двое прохожих, но женщина проигнорировала их и отказалась слезть с монумента. «Женщина была осведомлена, что данный мемориальный комплекс является символом воинской славы России и создан с целью увековечивания памяти о событиях, об участниках, о ветеранах Великой Отечественной войны», – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.

Нижний Тагил, Ангелина Сергеева

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