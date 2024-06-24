«Коляда-театр» перенес гастроли в Севастополе из-за воздушной атаки

Коллектив «Коляда-театра» принял решение перенести гастроли в Севастополе с июля на сентябрь. Об этом сообщил на своей странице в соцсети драматург и режиссер Николай Коляда.

«Надеюсь, все поймут меня, мой театр и ТЮЗ города Севастополя, а также нас поймут жители этого мужественного города, наши зрители, которые уже купили билеты на наши спектакли. Только что мы провели совещание с Управлением культуры города Севастополя, с директором Севастопольского театра юного зрителя Андреем Маймусовым и приняли решение перенести гастроли моего театра в Севастополе на сентябрь месяц. Мы всё равно приедем в Севастополь», – сообщил Коляда.

Артисты планируют выступать в Крыму с 20 по 30 сентября. Купленные билеты действительны.

Как уже сообщал «Новый День», в воскресенье, 23 июня, около 12:15 Украина ударила по гражданской инфраструктуре Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами «ATACMS», снаряженными кассетными боевыми частями. Погибли четыре человека, в том числе двое детей; за медицинской помощью обратился 151 человек, госпитализированы 82.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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