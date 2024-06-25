На звание почетного жителя Екатеринбурга претендуют 100-летний ветеран и дедушка уральского рока

На получение звания «Почетный гражданин города Екатеринбурга» в этом году выдвинуты четыре человека.

Как сообщает пресс-служба администрации города, первым претендентом стал ветеран Великой Отечественной войны Жорж Токарев, которому в этом году исполнилось 100 лет. Вторым претендентом стала директор гимназии № 104 Татьяна Галимова. Третьим – композитор и музыкант Александр Пантыкин, которого неофициально называют дедушкой уральского рока. Еще один претендент – председатель Совета директоров АО «Пневмостроймашина», почетный строитель России, бывший депутат заксо Анатолий Павлов.

Итоговое решение о присвоении почетных званий будет принято думой накануне Дня города.



Екатеринбург, Елена Владимирова

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