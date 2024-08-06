Почетным гражданином Екатеринбурга стал 100-летний ветеран

Новым почетным гражданином Екатеринбурга стал ветеран Великой Отечественной войны Жорж Токарев, которому в этом году исполнилось 100 лет.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат ЕГД, председатель фракции «Единой России» Алексей Вихарев. Он напомнил, что в годы войны Жорж Токарев служил в Кремлевском полку, был командиром пулеметного взвода, старшиной полковой школы.

После демобилизации ветеран вернулся в родной Свердловск, где стал заниматься наукой – закончил металлургический факультет УПИ, затем защитил диссертацию и получил ученое звание доцента. Много лет обучал студентов вуза металлургии. Выйдя на пенсию, Жорж Владимирович продолжил работать зампредседателя совета ветеранов войны Железнодорожного района, стал членом правления районного клуба «Ветеран». И сейчас он ведет активную общественную работу: пишет книги, встречается с молодежью.

Как уже сообщал «Новый День», на получение звания «Почетный гражданин города Екатеринбурга» в этом году были выдвинуты четыре человека. Кроме Жоржа Токарева, это были директор гимназии № 104 Татьяна Галимова, композитор и музыкант Александр Пантыкин, которого неофициально называют дедушкой уральского рока, и председатель совета директоров АО «Пневмостроймашина», бывший депутат заксо Анатолий Павлов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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