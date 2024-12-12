Ветеран войны, почетный гражданин Екатеринбурга Жорж Токарев скончался на 101-м году жизни

На 101-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Екатеринбурга Жорж Токарев. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов.

Фото: телеграм-канал Алексея Орлова

«Жорж Владимирович проходил службу в Кремлевском полку, участвовал в Параде Победы в Москве в 1945 году. После демобилизации вернулся в Свердловск, где занялся наукой, а позже – активной общественной и патриотической работой. Его жизненный опыт – бесценный пример для молодого поколения, а ратная и трудовая деятельность олицетворяет собой бескорыстное и самоотверженное служение людям. Выражаю искренние слова соболезнования близким и родным Жоржа Владимировича. Светлая память об этом прекрасном человеке будет всегда жить в наших сердцах», – написал Алексей Орлов в своем телеграм-канале.

В августе 2024 года Жоржу Токареву было присвоено звание почетного гражданина Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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