Сквер в Железнодорожном районе назвали в честь Жоржа Токарева

Комиссия по наименованиям топонимических объектов Екатеринбурга приняла решение о присвоении скверу в Железнодорожном районе имени Жоржа Токарева. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, ветеран Великой Отечественной войны, педагог и почетный гражданин Екатеринбурга Жорж Токарев родился в Свердловске в 1924 году, а скончался в 2024-м на 101-м году жизни. В 1942 году Жорж Токарев был призван в Кремлевский полк Советской армии. В ее рядах защищал Кремль от налетов немецкой авиации. По окончании Великой Отечественной войны он продолжил военную службу. В составе мотострелкового полка боролся с националистическим подпольем в республиках Прибалтики, Западной Украины, Молдавии, Закавказья. Ветеран был награжден орденом Отечественной войны II степени, почетным знаком «За заслуги перед городом Екатеринбургом», юбилейными медалями ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, медалью «Школьное признание».

Также комиссия официально присвоила название «Летний парк «Уралмаш» общественному пространству в Орджоникидзевском районе.

Сквер на пересечении улиц Никонова и Царской получил название сквер «Город трудовой доблести».

