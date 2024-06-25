Покупатели жилья рассказали об отмене сделок по льготной ипотеке: «Нам пришло сообщение о согласовании всех сумм и тут же – об отказе»

Программа льготной ипотеки завершается 1 июля, однако некоторые покупатели жилья сообщают, что банки уже завершили ее досрочно – лимиты, выделенные на погашение дельты между ставкой ЦБ и льготной ставкой, исчерпаны. Такая ситуация произошла, например, в Сбере, где рассказали, что многие клиенты других банков стали резко обращаться к ним. «В преддверии закрытия программы «Господдержка», Сбер максимально долго не ограничивал условия работы. В связи с аномально высоким спросом на фоне перетока клиентов из других банков, выделенный лимит был досрочно исчерпан, до официального закрытия программы с 1 июля. По этой причине с 21 июня закрылся прием заявок и запись на сделку. По кредитным договорам, подписанным до 21 июня, выдачи прошли в полном объеме. Кроме того, по одобренным заявкам, где кредитный договор еще не подписан, но есть запись на сделку, кредиты выдавались до 24 июня», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Сбера.

С прошлой недели заявки на льготную ипотеку перестал принимать и «Промсвязьбанк», также о приостановке кредитования по программе «Господдержка» заявляли в «Акбарс-банке». С сегодняшнего дня документы не принимает ВТБ, со вчерашнего – Газпромбанк.

В итоге некоторые клиенты с уже собранными документами оказались не у дел. «Сбер отменил нашу сделку по ипотеке, которая должна была состояться на этой неделе, досрочно закрыв кредитование по господдержке. Сегодня нам пришло сообщение о выходе на сделку и положительная проверка всех документов и согласование всех сумм. И сегодня же они сообщили, что все закрыли задним числом 21 июня. И да и нет одновременно. Я деморализована тотально. Мне непонятно, как можно было подгонять людей шевелиться и выходить поскорее на сделки, если такие отмены в масштабе страны проворачивать. У таких структур прогнозы на месяцы вперед. И не давать возможности заключения сделок уже тем, кто на финишной прямой, для меня шок», – пишет автор блога Kneat Repet Елена.

Впрочем, некоторым покупателям недвижимости все же удалось заскочить в последний вагон. «В конце прошлой недели некоторые банки действительно заявили, что выход на сделку в выходные – последняя возможность пройти по программе «Господдержки». Но по факту у некоторых клиентов сделки не отменяют до конца этой недели», – рассказала «Новому Дню» риэлтор Алена Спешилова.

Что касается ответа на вопрос, почему льготная ипотека досрочно закончилась, то, по ее словам, это ожидаемо. «Продать недвижимость по программе господдержки – можно, продать по рыночной ставке – гораздо тяжелее. В последних аналитичках видно, что до 70% доходит число сделок по льготным программам в структуре общего объема продаж. После этого вопросов, почему «Господдержка» завершилась, наверно, не остается», – добавила собеседница агентства.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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