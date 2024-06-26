Рассрочка, трейд-ин и субсидирование ставки. Как застройщики будут продавать квартиры после отмены льготной ипотеки

Льготная ипотека занимала 75% в общем объеме ипотечных кредитов в России. В июне спрос на новостройки в ипотеку с господдержкой был особенно высок – заемщики старались запрыгнуть в последний вагон до официального закрытия программы 1 июля. Уральские застройщики признают, что третий квартал 2024 года будет для них тяжелым. Но ожидать снижения цен на недвижимость все равно не стоит.

Как сообщил на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин, Свердловская область занимает шестое место в стране по объемам жилищного кредитования. Причем порядка 60% ипотечных займов оформляется по договорам долевого участия, также в последнее время растет доля ипотеки ИЖС (15%). «Льготная ипотека сильно разогнала рынок. Если в 2022 году банки выдали 149 миллиардов рублей по 55 тысячам ипотечных кредитов, то в 2023 году – уже 256 миллиардов рублей по 78 тысячам кредитов. За четыре месяца текущего года было оформлено 15 тысяч ипотечных кредитов на сумму почти 50 миллиардов рублей – это на уровне прошлого года», – отметил Болотин.

После отмены льготной ипотеки рынок недвижимости неизбежно вступит в фазу охлаждения. Оставшиеся льготные программы – семейная ипотека, IT-ипотека и другие – не смогут стать драйверами роста. Спрос покупателей сместится на вторичное жилье, которое стоит дешевле новостроек, однако сейчас продается по рыночной ставке 18%. Многие люди предпочтут положить деньги на вклад под высокий процент и дождаться более благоприятных условий для покупки квартиры.

«Ипотека должна быть доступна всем, а для этого стоимость ипотеки не может превышать 10%. Это чисто математическая модель, при которой большинство заемщиков сможет гасить ипотечный кредит. Но ставки ниже 10% возможны только при снижении инфляции до уровня 4%, к чему стремится Центробанк. Да, сейчас ипотечные ставки станут запретительными. Но у нас есть опыт прошлых лет, когда заемщики брали ипотеку под высокий процент, а потом через какое-то время рефинансировали кредит», – прокомментировал Евгений Болотин.

Директор проектов гражданского строительства «Синара-Девелопмент» Юрий Старков считает, что оживление рынка возможно, когда ипотечная ставка опустится до 12%. «Как мы будем дальше жить? Будем вести работу с нашими банками-партнерами и искать дополнительные инструменты стимулирования спроса. Ипотека станет адресной. Наверное, появится схема отсрочек ипотечных платежей. Вернемся к субсидированию процентных ставок со стороны застройщика. То, что мы успели наработать во втором квартале 2024 года, позволит нам пережить этот период неопределенности», – отметил он.

Еще один вариант для застройщиков – развитие программы «трейд-ин», когда покупателю предлагается обменять старую квартиру на новое жилье с доплатой. Интерес к этому инструменту растет с начала 2024 года.

Что касается цен на недвижимость, то здесь эксперты едины во мнении: квартиры продолжат дорожать. «В 2023 году цены на недвижимость выросли на 10%. В 2024 году за пять месяцев жилье в Екатеринбурге подорожало на 4,7%, то есть сохраняются темпы прошлого года. Ожидать снижения цен не приходится. Во-первых, растет себестоимость строительства жилья из-за значительного удорожания строительных материалов и повышения зарплат в сфере строительства из-за кадрового дефицита. Во-вторых, если будет снижение спроса, застройщики, соответственно, начнут снижать объемы», – считает коммерческий директор «УГМК-Застройщик» Евгения Хохлова.

Напомним, в Свердловской области банки досрочно завершили выдачу льготной ипотеки, так как выбрали лимиты из-за огромного спроса заемщиков в июне.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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