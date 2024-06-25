Глава минстроя уходит в отставку

Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков скоро покинет свой пост – у него истекает срок контракта. Эту информацию «Новому Дню» подтвердили в департаменте информполитики.

Напомним, Михаил Волков возглавил свердловский минстрой в ноябре 2016 года. До этого он некоторое время был заместителем генерального директора по капитальному строительству в УГМК, а еще раньше работал в екатеринбургской главархитектуре в должности замруководителя департамента.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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