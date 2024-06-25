Только 2,5% отцов из Екатеринбурга ушли в декрет вместо жены

Большинство екатеринбургских мужчин с детьми не готовы взять отпуск по уходу за ребенком. Одни считают, что их не поймет начальник, другие – что с мамой ребенку всегда лучше. Всего 2,5% пап находятся сейчас в декретном отпуске, говорят данные опроса «Альфа Страхование».

Каждый пятый мужчина предполагает, что оформление декрета плохо скажется на отношениях с работодателем, 11% знают отцов, которые ушли в декрет, а потом потеряли работу.

4,5% сказали, что уйдут в декрет только в том случае, если это будет финансово обосновано. Еще 23% допустили, что могли бы оформить сокращенный рабочий день, проводить больше времени с ребенком за счет этого и получать дополнительно к зарплате пособие. Остальные уверены: ребенку с мамой всегда лучше.

В 92% случаев с детьми респондентов сидят мамы, еще в 5,5% случаев декрет оформлен на бабушек.

Две трети опрошенных мужчин зарабатывают примерно столько же, сколько их жены, четверть – больше, остальные – меньше. Всего в опросе приняли участие 1198 человек.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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