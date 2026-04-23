Половина мужчин России готовы уйти в декрет вместо женщин

В России выросла доля мужчин, которые готовы уйти в декрет вместо своих жен. Если десять лет назад таковых было 40%, то сейчас – 50%. Такие данные приводит портал SuperJob по итогам собственного исследования.

Уточняется, что опрашивали мужчин, которые состоят в браке, планируют детей и имеют работу.

Отметим, в реальности цифры другие. Так, по состоянию на 2024 год в Екатеринбурге лишь 2,5% мужчин находились в декретном отпуске.

Екатеринбург, Елена Сычева

