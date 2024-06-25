СМИ: под Полевским горит лесопилка, черный дым виден за несколько километров

Недалеко от поселка Зюзельский в Полевском округе замечен крупный пожар.
По данным телеграм-канала Ural Mash, горит лесопилка. Черный дым виден в нескольких километрах от Зюзельского. Рядом с пилорамой находится АЗС, и местные жители опасаются, что огонь перекинется на емкости с бензином. Предварительно, один из рабочих получил серьезные ожоги.
«Новый День» запросил комментарий в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области.
Полевской, Елена Владимирова
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