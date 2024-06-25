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Вторник, 25 июня 2024, 16:34 мск

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Крупный пожар в поселке Зюзельском потушили

Пожарные справились с открытым огнем в промзоне поселка Зюзельского.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области, пожар начался на территории пилорамы, возникла угроза распространения огня на бочки с горючим. Чтобы ее ликвидировать, спасатели залили огонь пеной.

Площадь пожара составила 800 кв. м. Пострадал один человек, его передали бригаде скорой медицинской помощи.

В ликвидации возгорания были задействованы 4 единицы спецтехники и 14 человек личного состава.

Полевской, Елена Владимирова

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