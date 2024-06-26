В Екатеринбурге ликвидируют легендарную лужу

Администрация Екатеринбурга ликвидирует «Пехотинское море» – огромную лужу, которая уже много лет разливается на улице Пехотинцев после дождей.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, этой осенью начнется строительство участка коллектора реки Ольховки, от перекрестка улиц Сортировочной и Пехотинцев до перекрестка улиц Надеждинской и Таватуйской. Это позволит предотвратить подтопление перекрестка улицы Пехотинцев с переулком Проходным.

Строители оборудуют 24 водоприемных устройства: 20 на улице Пехотинцев и 4 – на Надеждинской. Они станут частью единой сети и присоединятся к уже существующему коллектору реки Ольховки на улице Таватуйской. Трубопровод пройдет под улицами Пехотинцев и Надеждинской. Его протяженность составит километр, а диаметр будет варьироваться от 1 до 1,2 метров.

По окончании работ специалисты обустроят новое дорожное покрытие и пешеходные тротуары. Объект планируют закончить летом 2026 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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