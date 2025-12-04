«Пехотинского моря» больше не будет: коллектор почти достроили

Строительство коллектора реки Ольховки на улицах Пехотинцев и Надеждинской в Екатеринбурге вышло на финишную прямую. Специалисты планируют сдать объект с опережением графика на полгода.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, сейчас подрядчик формирует пакет документов для получения заключения о завершении строительства – это является обязательным условием для ввода объекта в эксплуатацию.
Во время строительства специалисты обеспечили возможность беспрепятственного течения реки Ольховки в подземном коллекторе для предотвращения подтопления территорий.
Как уже писал «Новый День», в июне 2024 года администрация Екатеринбурга обещала ликвидировать «Пехотинское море» – огромную лужу, которая уже много лет разливается на улице Пехотинцев после дождей. Строительство коллектора планировали закончить летом 2026 года.
Екатеринбург, Елена Владимирова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»