В Свердловской области растет заболеваемость наркологическими расстройствами детей и взрослых

Доступность наркотиков – основная причина роста заболеваемости наркоманией среди несовершеннолетних. Синтетические нарковещества распространяются через интернет, активными пользователями которого являются именно подростки. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции в ТАСС главный внештатный специалист-нарколог министерства здравоохранения Свердловской области Олег Забродин.

По его словам, за прошлый год было зарегистрировано 8 смертельных отравлений среди детей 14-17 лет. В частности, это связано и с качеством поставляемых веществ: «Имеют место поставки наркотических средств по заказу пользователей, которые не являются качественными с точки зрения их токсичности. А закладчики и пользователи не имеют возможности проверить качество и токсичность этих веществ. Поэтому мы часто говорим о том, что наркотики, которые приобретаются посредством интернета, могут быть смертельным для жизни».

Однако наиболее уязвимым возрастом спикеры считают 30-40 лет. Забродин отмечает, что люди среднего возраста составляют 82% от общего числа наркологически зависимых и их доля в общем количестве смертей – 80%. Из-за широкого разнообразия наркотических средств (от героина до аналогов растительных наркотиков), а также распространения синтетических нарковеществ растет заболеваемость и среди взрослых.

Помимо первичной, вторичной и третичной мер профилактики в прошлом году наравне с медицинской реабилитацией появилась и социальная, на которую, по словам главного внештатного специалиста психиатра-нарколога УрФО Антона Поддубного, делается особый упор: «Мы совершенствуем систему перевода нуждающихся пациентов из медицинской в социальную службу». Также он отметил, что около 25-30% прошедших реабилитацию обращаются за помощью повторно в течение 3 лет: «Это мотивационный компонент для тех пациентов, которые проходят реабилитацию впервые. Кроме того, они более замотивированы на отказ от употребления психоактивных веществ, чем те, кто впервые поступают на реабилитацию в наш центр».

Если в Свердловской области наблюдается рост заболеваемости наркологическими расстройствами, то в целом по Уральскому федеральному округу тенденция снижается. Так, в 2023 году, по сравнению с 2022 г., эта цифра упала на 5%.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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