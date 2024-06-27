В Екатеринбурге поедет «Трамвай здоровья». Горожане смогут получить бесплатную консультацию

По Екатеринбургу проедет «Трамвай здоровья». Он будет курсировать в субботу, 29 июня, с 14:00 до 16:00 от ЦПКиО до 40 лет ВЛКСМ.

Пассажиры смогут бесплатно проконсультироваться со специалистами по вопросам ЗОЖ и профилактики зависимостей, получить рекомендации и контакты врачей служб психологической и медицинской помощи. Об этом сообщили в мэрии.

Консультации проведут специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, областной наркологической больницы, ГУ МВД, территориальной комиссии по делам несовершеннолетних, центра здоровья ГАУЗ СО «ЦГКБ № 3 город Екатеринбург» и ребята из штаба «Волонтеры-медики УГМУ».

Акция приурочена ко дню борьбы с наркотиками. Ранее «Новый День» писал, что в Свердловской области растет заболеваемость наркологическими расстройствами детей и взрослых. Только за прошлый год было зарегистрировано 8 смертельных отравлений среди подростков 14-17 лет. В частности, это связано с доступностью и качеством поставляемых веществ. Люди среднего возраста составляют 82% от общего числа наркологически зависимых, а их доля в общем количестве смертей – 80%.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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