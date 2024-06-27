Жители России до 30 лет получают больше всего спам-звонков

Жители России в возрасте от 21 до 30 лет получают спам-звонки чаще, чем зумеры или старшее поколение. В среднем на каждого абонента этой возрастной группы приходится более 10 нежелательных вызовов в месяц. К таким выводам пришли эксперты Yota на основе статистики использования бесплатного сервиса «АнтиСПАМ».

По данным аналитики, именно группа «21-30 лет» получает наибольшее количество голосового спама (свыше 10 звонков в месяц). На втором месте – абоненты от 31 до 40 лет, на которых приходится в среднем по 8 звонков ежемесячно. Группы «41-50 лет» и 50+ получают спам-вызовы в одинаковом количестве – около 7 звонков в месяц.

Реже всего спамеры выбирают своей целью подростков и студентов – это не платежеспособная аудитория. Абоненты «14-20 лет» получают всего 4 нежелательных звонка в месяц. Таким образом, россияне старше 21 года в среднем получают спама вдвое больше, чем пользователи младше этого возраста. Несмотря на это, молодежь подключает антиспам-сервис лишь на 22% реже, чем остальные абоненты.

Мужчины прибегают к помощи блокировщика нежелательных вызовов на 27% чаще, чем женщины. При этом женская аудитория получает спам-звонки немного чаще мужской. Сервис по блокировке спама оказался наиболее востребован у жителей Мурманской области, Карелии, Кировской области, Удмуртии и Псковской области.

«Полностью защититься от нежелательных звонков сложно, однако для абонентов Yota в мае мы запустили бесплатный сервис «АнтиСПАМ». Он автоматически блокирует входящий вызов при подозрении на спам, соцопросы, звонки от коллекторов и микрофинансовых организаций. Отфильтрованные вызовы переадресовываются на автоответчик, где потом можно прослушать оставленные голосовые сообщения», – отмечает руководитель по продуктам и операционной эффективности Yota Петр Чернявский.

По мере роста активности спамеров растет и число коротких звонков. С января по май средняя длительность входящего вызова снизилась почти на 8%. Между тем россияне все чаще используют для разговоров мессенджеры и социальные сети: в сравнении с началом года каждый абонент стал потреблять в среднем на 13% больше интернет-трафика.

В МегаФоне со спам-звонками борется виртуальный секретарь Ева. При входящем звонке она показывает абоненту на экране телефона предупреждение об источнике звонка: «банк», «интернет-магазин» или «массовый обзвон». Если Ева слышит подозрительные фразы, которые могут говорить о том, что звонящий – спамер или мошенник, номер, с которого поступил звонок, уходит на модерацию и после дополнительной проверки помечается как подозрительный или спам. В следующий раз ассистент предупредит абонента, что звонок с этого номера нежелательный или заблокирует его.

Ранее «Новый День» Писал о том, как жители России справляются со спамом по телефону.

Екатеринбург, Елена Васильева

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