Жители России не любят рекламные обзвоны и стараются их избежать разными способами

Жители России не любят коммуницировать с компаниями по телефону, их раздражают рекламные прозвоны, говорится в исследовании поставщика решений в сфере цифровых коммуникаций edna, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Из него следует, что жители России стремятся разными способами избежать общения с компаниями по телефону: не отвечают на звонки с незнакомых номеров (25%), бросают трубку (23%), используют антиспам-систему (13%), просят удалить номер из рассылки (13%). Отвечая на звонок от компаний, люди используют различные предлоги, чтобы не продолжать разговор. Чаще всего отвечают, что им неудобно говорить или что они в дороге (30%), просят перезвонить позже или обещают рассмотреть предложение (по 8 процентов).

Треть россиян общаются с компаниями исключительно в текстовом формате: причем среди представителей возрастной категории 25-44 лет больше приверженцев текста, чем среди молодежи и людей старшего поколения. Более 40% россиян одинаково относятся как к устной, так и к письменной коммуникации.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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