Выборы-2024 в Свердловской области будут двухдневными

Голосование на муниципальных выборах в Свердловской области пройдет в течение двух дней – 7 и 8 сентября. Такое решение приняли все пять ТИК, организующие избирательные кампании.

Напомним, в сентябре состоятся очередные выборы местных дум в городских округах Верхняя Тура и Верхотурский. Также назначены дополнительные выборы депутатов в МО Алапаевское (избирательный округ № 2), Кушвинском ГО (избирательный округ № 10) и Артинском ГО (избирательный округ № 1). Всего в голосовании могут принять участие чуть более 22 тысяч избирателей. По итогам выборов будут избраны 35 депутатов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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