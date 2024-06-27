70% родителей выступают за обучение для мам и пап: в дефиците – знания о буллинге

Родители нуждаются в дополнительных знаниях по воспитанию детей, и готовы учиться. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказала руководитель программы магистратуры «Демографическая политика региона и социальная аналитика» УрФУ Светлана Черешова. Она привела данные статистического исследования, которое провели в Свердловской области, опросив более 1200 мам и пап: 71 процент высказались в пользу родительского обучения.

Особенно остро мамы и папы нуждаются в информации о буллинге – как ему противостоять и можно ли предотвратить. Также родителям не хватает информирования о мерах господдержки и знаний о том, как помочь ребенку выбрать будущую профессию. В бытовых и медицинских вопросах, судя по ответам опрошенных, родители чувствуют себя увереннее.

В основном, родители узнают нужную информацию из интернета, но не называют этот источник желаемым, рассказала Светлана Черешова. Они хотят получать знания, консультируясь у специалистов и обучаясь на специальных курсах. «Развитие родительских компетенций – это устойчивый тренд, который мы наблюдаем на протяжении длительного времени. Родители испытывают недостаток в этих знаниях. Они видят в качестве приоритетной меры – обучение. Мы задали вопрос, кто должен обучать их родительским знаниям? Большинство ответили, что государственные учреждения. 25% респондентов считают, что социальные службы, образовательные организации и некоммерческие организации также должны быть вовлечены. Родители стремятся к экспертному знанию, оно для них является важным», – отметила спикер.

По ее словам, для родителей самое важное знание – о психолого-возрастных стадиях развития ребенка. Также немаловажными оказались навыки воспитания самообслуживания у ребенка, основ первой доврачебной помощи, самосохранительного поведения, культуры питания и знания о правах и обязанностях по воспитанию ребенка.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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