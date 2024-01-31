Уровень детской преступности в Свердловской области снижается

По данным полиции, в Свердловской области несколько лет подряд уровень преступности среди несовершеннолетних снижается. По итогам 2023 года было совершено 1081 преступление, что почти на 30% меньше, чем годом ранее. Рецидивы среди стоящих на учете подростков также происходят реже.

«Отдельной статистики по буллингу и жестокому обращению с детьми в органах МВД нет, потому что буллинг – это не обязательно причинение телесных повреждений или вымогательство, а бывает еще и психологическое давление, которое не фиксируется органами. Но уровень преступности несовершеннолетних стабильно снижается с 2016 года. Несмотря на то, что в СМИ появляется много сюжетов о правонарушениях, совершенных детьми, – рассказала заместитель начальника отдела Управления по организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Свердловской области Наталья Гранина на пресс-конференции в «ТАСС-Урал». – За 2023 год несовершеннолетними было совершено 1081 преступление, а за 2022 год – 1329 преступлений. На учете в конце 2023 года стояло 3158 несовершеннолетних, годом ранее – 3326. Конкретных цифр по рецидивам со стороны детей у меня нет, но скажу, что рецидивов не так много. И их количество снижается».

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, напротив, рассказал об увеличении числа обращений со стороны семей и подростков по поводу проблем в сфере образования, в том числе – по поводу буллинга.

«Вопросы в сфере образования уже пять лет занимают первое место в общей структуре обращений к нам. До этого были больше вопросы социального обеспечения детей. А сейчас фиксируем ежегодный рост обращений по поводу конфликтов в школе. Это не только травля, но и вопросы взаимоотношений родителей с педагогами, со школой. Для примера: в 2020 году поступило 86 обращений на тему конфликтов в школе, в 2023 году – 142. Ситуация непростая», – констатировал на пресс-конференции Игорь Мороков.

В министерстве образования Свердловской области отметили, что школа постоянно ведет работу по профилактике конфликтов. Прежде всего, это обязанность классных руководителей.

«Учитель должен обращать внимание в первую очередь – на пропуски занятий без уважительной причины, на изменение поведения ребенка. Существует несколько алгоритмов для учителя. Но в первую очередь, если видим признаки семейного неблагополучия, классным руководителям рекомендуют посетить ребенка по месту проживания», – рассказал заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Зеленов.

На вопрос «Нового Дня», как классные руководители, которые ведут по два и больше классов, успевают выявлять неблагополучных, Юрий Зеленов признал, что проблема есть.

«Нагрузка у классных действительно увеличивается. У руководителя бывает по два класса, и это не редкое явление, наверное, есть в каждой школе, – признал представитель минобразования. – Но здесь мы говорим об ответственности классного и его способности работать с ребятами. Второй класс не дадут неопытному педагогу. Дадут, только если педагог имеет опыт и способность справляться с ребятами. Плюс есть другая сторона медали. За классное руководство у нас есть доплаты: 5 тысяч рублей федеральная и областная, размер которой зависит от численности класса. Когда учитель берет ответственность за два класса и больше, он получает за это вознаграждение, и в то же время делает это осознанно. Если администрация школы видит, что учитель не справляется, то вправе освободить учителя от одного класса».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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