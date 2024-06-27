Свердловчане смогут проголосовать в интернете на выборах-2024

Во всех пяти муниципалитетах Свердловской области, где назначены выборы депутатов в сентябре 2024 года, будет проводиться дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Такое решение принял региональный избирком сегодня на заседании.

Как ранее писал «Новый День», 7 и 8 сентября состоятся выборы местных дум в городских округах Верхняя Тура и Верхотурский, а также по одному депутату будут избирать жители в МО Алапаевское (избирательный округ № 2), Кушвинском ГО (избирательный округ № 10) и Артинском ГО (избирательный округ № 1). Всего в голосовании могут принять участие чуть более 22 тысяч избирателей.

С учетом двухдневных выборов электронное голосование с верификацией через портал «Госуслуги» продлится с 8 часов утра 7 сентября и до 20 часов 8 сентября. В избиркоме напомнили, что наряду с ДЭГ будет проводиться обычное голосование бумажными бюллетенями на избирательных участках. Избиратель может выбрать только один способ голосования – очный или электронный.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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