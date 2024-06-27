Здание суда Академического района готово на 53% (ФОТО)

Строительство здания суда Академического района Екатеринбурга завершено уже более чем наполовину. Спустя 7 месяцев после закладки в фундамент первого камня на месте бывших котлованов уже стоят два блока здания, соединенные переходом.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, сегодня объект проинспектировали губернатор Евгений Куйвашев, председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников, председатель Свердловского областного суда Владимир Дмитриев.

На сегодняшний день уже возведен каркас здания, идет монтаж внутренних коммуникаций, параллельно выполняются отделочные работы и благоустройство. Стартовала отделка внутренних помещений: штукатурка стен, стяжка полов. В июле планируются остекление оконных конструкций и оформление стеклянного фасада. К новому году строители обещают завершить свои работы, и после этого здание начнут оснащать необходимой мебелью, техникой, системами безопасности.

Напомним, новое административное здание площадью 15,5 тысячи квадратных метров строится в границах улиц Академика Сахарова – Вильгельма де Геннина – реки Патрушиха. Оно состоит из двух блоков, соединенных переходом. В одном будет работать районный суд – 20 федеральных судей, 54 работника аппарата, в другом – 10 участков мировых судей.

Здание должно быть полностью готово к работе не позднее 1 марта 2025 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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