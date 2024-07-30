В Академическом районе появятся пять участков мировых судей

Депутаты заксо приняли областной закон о создании на территории Академического судебного района Екатеринбурга пяти новых судебных участков и пяти должностей мировых судей. Также законопроект предусматривает упразднение пяти судебных участков в Верх-Исетском и Ленинском районах Екатеринбурга.

Как уже сообщал «Новый День», до конца этого года в Академическом районе должно завершиться строительство нового Дворца правосудия. Объект расположен в самом центре Академического района – в границах проспекта Академика Сахарова и улицы Вильгельма де Геннина. Комплекс будет состоять из двух блоков высотой три и четыре этажа.

По словам заместителя главы Екатеринбурга Рустама Галямова, здания судов будут представлять собой два геометрических стеклянных куба. В оформлении будут использованы треугольные пилоны, символизирующие три грани судебного процесса, – защиту, обвинение и суд. На пилонах будут представлены барельефы с выдержками из Конституции РФ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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