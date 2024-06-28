Пострадавший на пожаре в Зюзельском мужчина скончался

В Полевском проходит проверка по факту смерти мужчины, который получил серьезные ожоги на пожаре в Зюзельском три дня назад.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, пострадавший скончался в больнице. Следствие, сотрудники МЧС и полиции выясняют причины возгорания (возможно, это было замыкание электропроводки). Для определения точной причины смерти пострадавшего будет проведена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых рассказал, что в результате пожара в здании выгорели стены, оборудование по регенерации отработанных растворителей, перекрытия, а также произошло частичное обрушение кровли ангара. «По предварительным данным, очаг возгорания находился вблизи от электрощитка. Личность доставленного в реанимационное отделение ЦГБ № 2 мужчины сотрудниками территориального ОВД установлена оперативно. Это местный житель, 1977 г.р., который неофициально трудился в данном коммерческом предприятии в качестве подсобного рабочего. Предварительный ущерб, причиненный пожаром предприятию, составил порядка 3 миллионов рублей», – отметил полковник Горелых.

Как уже сообщал «Новый День», пожар начался на территории пилорамы днем 25 июня, возникла угроза распространения огня на бочки с горючим. Чтобы ее ликвидировать, спасатели залили огонь пеной. Площадь пожара составила 800 кв. м. Один человек был госпитализирован с обширными ожогами. В ликвидации возгорания были задействованы 4 единицы спецтехники и 14 человек личного состава.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/830540.html

Полевской, Елена Владимирова

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