В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, дочка которого погибла от удара током

Сегодня Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил к полутора годам исправительных работ отца девочки, погибшей от удара током.

Как ранее писал «Новый День», трагедия случилась 28 января 2024 года. Двухлетняя девочка находилась дома вместе с отцом и старшими братом и сестрой, мама была на работе. Дети играли и смотрели телевизор, а папа в это время заснул. По данным прокуратуры, на кухне девочка прикоснулась рукой к оголенной проводке и получила удар током. Он накинул на нее верхнюю одежду и повез к матери на работу, где родители и вызвали скорую помощь. Прибывшая бригада констатировала смерть девочки.

«При этом осужденный не принял мер к созданию безопасных условий проживания ребенка, не осуществил контроль за ее действиями. Отец ребенка вину в совершении преступления признал полностью, раскаялся в содеянном, принес свои извинения супруге», – отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» и назначили полтора года исправительных работ с удержанием 10 % заработной платы в доход государства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube