В Екатеринбурге двухлетняя девочка умерла от удара током, пока ее отец спал

В Екатеринбурге двухлетняя девочка умерла у себя дома от поражения электрическим током. Ее отец в это время ненадолго заснул, а когда проснулся, обнаружил, что ребенок без сознания.

По данным прокуратуры Свердловской области, инцидент произошел в воскресенье, 28 января. Девочка 2021 года рождения находилась дома с папой и старшими сестрой и братом. Мама была на работе. Дети играли и смотрели телевизор, а папа в это время заснул. Когда мужчина проснулся, то обнаружил, что младшая дочь без сознания.

«Он накинул на нее верхнюю одежду и повез к матери на работу, где родители и вызвали скорую помощь. Прибывшая бригада скорой констатировала смерть девочки. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. По предварительным данным, ребенок погиб от удара током», – сообщили в прокуратуре.

Семья на учете в органах системы профилактики не состоит. Прокуратура даст оценку соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Кроме того, начата доследственная проверка.

Напомним, в середине декабря в Красноуфимске от удара током умер годовалый малыш. Пока мама была на кухне, он схватился за новогоднюю гирлянду, и провод оборвался.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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