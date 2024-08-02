Сегодня – День Ильи-пророка

2 августа православная церковь отмечает день пророка Илии. Крестьяне считали его покровителем полевых работ и с особенным усердием обращались к нему в этот день с молитвой о благословении нового богатого урожая.

В день праздника совершаются крестные ходы и водоосвящение в тех местах, где находятся храмы во имя пророка. В Екатеринбургской епархии Илиинские храмы есть в Екатеринбурге (при Госпитале инвалидов войн на Широкой Речке), Артемовском, Серове, селе Ильинка Богдановичского района, в поселке Арти, селе Ертарка Тугулымского района. В этих общинах, отмечающих свои престольные праздники, богослужения пройдут особенно торжественно, а после службы состоятся крестные ходы.

По народному преданию, «Илья лето кончает». С этого времени ночи становятся длиннее, начинается сезон сбора урожая, чаще идут дожди, вода в водоемах начинает остывать, поэтому принято считать, что после Ильина дня купаться уже нельзя. Однако поскольку синоптики обещали возвращение теплой погоды в августе, вероятнее всего, купальный сезон на Урале закончится только к концу месяца.

Екатеринбург, Елена Васильева

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