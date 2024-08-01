«Аэрофлот» заплатит пассажиру почти 300 тысяч за опоздание самолета

Компания «Аэрофлот» должна выплатить жителю Екатеринбурга 293 тысячи рублей за задержку самолета, из-за которой пассажир не попал на стыковочный рейс.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда, летом 2023 года екатеринбуржец Владимир купил пять билетов из Екатеринбурга в Стамбул – для себя, жены и троих детей. Там семья должна была пересесть на рейс авиакомпании Turkish Airlines до Барселоны. На пересадку в аэропорту Стамбула у них было 3 часа. Но вылет из Кольцово задержали на 11 часов, туристы не попали на стыковочный рейс и понесли расходы – 179 941 рубль. Попытка договориться с «Аэрофлотом» о возмещении убытков в досудебном порядке не увенчалась успехом.

Тогда Владимир с супругой обратились в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга с иском к ПАО «Аэрофлот». Они просили взыскать убытки – 179 941 рубль, компенсацию морального вреда – по 15 тысяч рублей в пользу каждого истца и штраф. Суд отказал в удовлетворении требований, посчитав, что екатеринбуржцы, приобретая билеты в разных авиакомпаниях на стыковочный рейс, приняли риски срыва поездки из-за задержки рейсов.

Решение было обжаловано. Суд апелляционной инстанции отметил, что перевозка должна осуществляться в соответствии с расписанием в сроки и порядке, предусмотренном договором воздушной перевозки. При задержке рейса более чем на 2 часа авиакомпания должна принять решение о замене неисправного воздушного судна на резервное.

Свердловский областной суд отменил решение Верх-Исетского районного суда и частично удовлетворил требования истцов. С ПАО «Аэрофлот» в пользу Владимира взысканы убытки – 179 941 рубль, 10 тысяч рублей компенсации морального вреда и 60 тысяч рублей штрафа. В пользу его супруги и их троих детей авиакомпания должна выплатить по 10 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube