российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 1 августа 2024, 10:23 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

«Аэрофлот» заплатит пассажиру почти 300 тысяч за опоздание самолета

Компания «Аэрофлот» должна выплатить жителю Екатеринбурга 293 тысячи рублей за задержку самолета, из-за которой пассажир не попал на стыковочный рейс.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда, летом 2023 года екатеринбуржец Владимир купил пять билетов из Екатеринбурга в Стамбул – для себя, жены и троих детей. Там семья должна была пересесть на рейс авиакомпании Turkish Airlines до Барселоны. На пересадку в аэропорту Стамбула у них было 3 часа. Но вылет из Кольцово задержали на 11 часов, туристы не попали на стыковочный рейс и понесли расходы – 179 941 рубль. Попытка договориться с «Аэрофлотом» о возмещении убытков в досудебном порядке не увенчалась успехом.

Тогда Владимир с супругой обратились в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга с иском к ПАО «Аэрофлот». Они просили взыскать убытки – 179 941 рубль, компенсацию морального вреда – по 15 тысяч рублей в пользу каждого истца и штраф. Суд отказал в удовлетворении требований, посчитав, что екатеринбуржцы, приобретая билеты в разных авиакомпаниях на стыковочный рейс, приняли риски срыва поездки из-за задержки рейсов.

Решение было обжаловано. Суд апелляционной инстанции отметил, что перевозка должна осуществляться в соответствии с расписанием в сроки и порядке, предусмотренном договором воздушной перевозки. При задержке рейса более чем на 2 часа авиакомпания должна принять решение о замене неисправного воздушного судна на резервное.

Свердловский областной суд отменил решение Верх-Исетского районного суда и частично удовлетворил требования истцов. С ПАО «Аэрофлот» в пользу Владимира взысканы убытки – 179 941 рубль, 10 тысяч рублей компенсации морального вреда и 60 тысяч рублей штрафа. В пользу его супруги и их троих детей авиакомпания должна выплатить по 10 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт,