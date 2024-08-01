В УрФО 160 тысяч человек переселили из ветхого жилья

В Уральском федеральном округе подвели промежуточные итоги реализации программы по переселению из ветхого жилья. Как рассказал на совещании полпред президента в УрФО Владимир Якушев, всего с 2019 года из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, переехали более 160 тысяч человек

Ямало-Ненецкий автономный округ осрочно завершил выполнение региональной адресной программы по расселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. В прошлом году реализацию аналогичных программ закончили в Тюменской, Челябинской и Курганской областях.

«Досрочное завершение в регионах Уральского федерального округа программ по переселению жителей аварийных домов – это результат эффективного взаимодействия между органами власти, профильными федеральными структурами, ППК «Фонд развития территорий» и бизнеса, который обеспечивает стабильный ввод жилья для дальнейшей комфортной жизни граждан», – подчеркнул Владимир Якушев.

Он также добавил, что в работе по расселению жителей аварийных домов регионы УрФО активно используют возможности национального проекта «Жильё и городская среда», а также реализуют собственные программы переселения: из 160 тысяч человек, переехавших в новое жильё, 75 тысяч переселены за счёт собственных средств регионов.

Ханты-Мансийский автономный округ программу расселения жителей аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года, планирует завершить досрочно.

Югра, по словам генерального директора Фонда развития территорий Ильшата Шагиахметова, расселила наибольший объем аварийных квадратных метров: в новые квартиры переехали более 54 тысяч человек. В числе лидеров также Ямало-Ненецкий автономный округ, где переселили 46 тысяч человек.

В Свердловской области работу по переселению жителей авариных домов закончат в сроки, предусмотренные федеральным проектом – до 1 сентября 2025 года. При этом целевой показатель федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» по расселению в 240 тыс. кв. м аварийного жилья в Свердловской области уже выполнен.

Екатеринбург, Елена Васильева

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