Синоптики рассказали, какой будет погода в августе

Специалисты Уральского гидрометцентра подготовили прогноз на август 2024 года.

По сообщению синоптиков, средняя месячная температура в Свердловской области ожидается около нормы и на один градус выше (норма 13-16 °C). Месячная сумма осадков предполагается на уровне среднего многолетнего количества, местами даже меньше (норма 69-84 мм, в горах и на севере области до 97 мм.).

Первые 5-6 дней месяца будут относительно дождливыми. 7-10 августа атмосферное давление повысится, вероятна относительно сухая погода при умеренной температуре. Резких колебаний температуры как в сторону тепла, так и в сторону холода, в первой половине месяца не ожидается.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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