В Верхней Пышме спасатели нашли в лесу заблудившуюся бабушку, которая ушла за грибами (ВИДЕО)

Ночь провела в лесу 89-летняя жительница Свердловской области. Как сообщает поисковый отряд «Прорыв», накануне в 22:30 на горячую линию отряда поступил звонок диспетчеров из Верхней Пышмы с просьбой о помощи в розыске пропавшей Марии Степановны.

Женщина проживала на территории СНТ около 40 лет и достаточно хорошо знала лес. Утром в среду она ушла за грибами и не вернулась. Поисковики выехали на место с собакой и вместе с родственниками начали розыск.

Чтобы найти бабушку, спасатели ночью применяли коптер. Найти пропавшую удалось к утру. Бабушка сообщила, что не голодна, поскольку поела ягод, но очень хотела пить. Поисковики напоили ее и связались со штабом для эвакуации, поскольку на тот момент самостоятельно женщина идти могла с большим трудом. Но эвакуация оказалась невозможной ввиду отсутствия дороги.

Поскольку на носилках женщина передвигаться отказалась, всей группе пришлось медленно идти к площадке, где ждал автомобиль.

«Мария Степановна при осмотре в штабе чувствовала себя удовлетворительно и сначала отказалась от вызова скорой помощи. Надо отметить стойкость и характер пожилой женщины, как говорят в народе, «старой закалки». Выбившаяся из сил, проведя одна ночь в дождливом черном лесу, она продолжала улыбаться и вести шутливый разговор, по дороге к штабу, умудряясь присматривать грибы», – рассказали в «Прорыве».

Екатеринбург, Елена Васильева

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