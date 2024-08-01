Российские юристы будут учиться защите по-уральски: известный адвокат стал автором учебника

Известный уральский юрист, почетный адвокат России, основатель группы Lawguard Сергей Колосовский стал автором учебника, который будут полезен и студентам, и выпускникам вузов. Пособие выпустила кафедра адвокатуры Университета имени Кутафина (экс-МГЮА), оно посвящено модульному построению защиты.

«Это описание системы базовых приемов, которое применяется при построении защиты практически в любом уголовном деле. Это тот инструментарий, который должен быть в базе любого адвоката. А дальше у каждого свои особенности, в зависимости от мастерства», – пояснил Колосовский в беседе с «Новым Днем».

Накануне в Екатеринбурге прошла презентация книги, а ее автор провел семинар для молодых юристов по комплексному построению защиты в современных условиях.

Ключевое в послании Колосовского начинающим юристам – быть внимательнее, чтобы замечать то, чего не видят другие, – проверять даты, детали, искать ошибки в формулировках или находить неожиданных свидетелей и специалистов, чье мнение может коренным образом повернуть ход расследования или судебного рассмотрения.

Специально для «Нового Дня» Колосовский поделился расширенной версией одного их описанных в пособии эпизодов. Вот сам отрывок: «В суде я заявил ходатайство о проведении следственного эксперимента, которое было удовлетворено. В ходе эксперимента следователь прокуратуры в фойе райотдела изо всей силы наносил удары по кожаному мешку с опилками, выкрикивая при этом по указанию судьи: «Моя милиция меня бережет», после чего суд и понятые констатировали, что ни звук ударов, ни слова в комнате для допросов не слышны».

Как рассказал адвокат, мешок с опилками, имитирующий голову «избитого», был специально изготовлен представителями исправительной колонии № 2 – и сначала был просто надут (внутри был воздух), но это смазало бы чистоту следственного эксперимента. Поэтому, по просьбе Колосовского, муляж привели в максимальное соответствие с оригиналом – и набили опилками.

Книга издана тиражом 1600 экземпляров. Готовится к выходу электронная версия.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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